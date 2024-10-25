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Непомнящий: благодаря игре в Кубке у «Локомотива» будет эмоциональный подъём на «Зенит»

Непомнящий: благодаря игре в Кубке у «Локомотива» будет эмоциональный подъём на «Зенит»
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Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«Локомотив» не так давно без шансов проиграл в РПЛ «Химкам» со счётом 0:2. Но это выиграли не «Химки», а проиграли железнодорожники. Матч с «Зенитом» — это совсем другое, ведь питерцы являются фаворитами. Но нас ждёт интересная игра.

Галактионов в игре с «Ростовом» выставил основу, потому что у команды есть время для подготовки к «Зениту». Благодаря участию в кубковой игре у футболистов будет эмоциональный подъём на матч с «Зенитом». Но я не могу сказать, кто на данный момент сильнее: «Зенит» или «Локомотив». Железнодорожники мне приятны — мне нравится их игра, а также то, что важную роль играют отечественные футболисты», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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