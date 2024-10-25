В РФС подробно объяснили выбор Краснодара, а не Сочи для матча с Брунеем

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подробно аргументировал выбор Краснодара, а не Сочи для матча сборной России с Брунеем.

— В СМИ была информация, что матчи должны были пройти в Волгограде и в Сочи, но из-за состояния газона игру с Брунеем из Адлера перенесли в Краснодар, так ли это?

— Это не так. Хочу заметить, что РФС ни разу публично не говорил о местах проведения матчей до их официального анонса. На этапе переговоров мы запрашивали целый ряд стадионов на предмет возможности и условий для игр сборной в ноябре.

Для нас в первую очередь важно обеспечить атмосферу праздника на стадионе за счёт большого количества зрителей. Высокая посещаемость позволяет РФС компенсировать расходы на проведение матча за счёт билетной выручки, но, что ещё важнее, мотивирует игроков. Это наглядно показал прошлогодний матч с Кубой.

Правительство Волгоградской области обещало обеспечить максимальную поддержку проведению матча, предложило хорошие условия по аренде стадиона. Мы знаем, что Волгоград — футбольный регион, где любят сборную, соответственно, и посещаемость матча должна быть очень хорошей. Поэтому игру с Сирией было решено проводить именно там.

По второму городу были варианты. Действительно обсуждали возможность сыграть в Сочи. К полю у РФС не было серьёзных вопросов. До 15 ноября ещё достаточно времени, за этот срок поле, особенно на юге, легко довести до идеального состояния. Но основной вопрос — получится ли нам создать в Сочи атмосферу праздника, компенсировать расходы РФС на проведение матча. Да, мы видим, что ФК «Сочи» прилагает большие усилия для роста посещаемости, но пока это остаётся одним из факторов, с которым нужно работать.

Не было сомнений, что в Краснодаре посещаемость будет хорошей. В нынешнем сезоне РПЛ этот стадион в среднем посещают более 25 тыс. человек.

Другой важный фактор: Краснодар, который обладает одним из самых современных стадионов в стране, очень давно не принимал матч сборной России. В последний раз национальная команда играла там в 2017 году. В РФС неоднократно обращались болельщики из Краснодара с просьбой провести там матч.

И финальная причина, которая убедила нас выбрать Краснодар: договорились к клубом провести учебно-тренировочный сбор на их базе. Это существенно облегчает всю логистику и даёт возможность тренерскому штабу организовать максимально эффективно тренировочный процесс.

Вы знаете, что футбольный клуб «Краснодар» обладает классной инфраструктурой, так что мы очень благодарны клубу за возможность готовиться в лучших условиях.

— Но в городе закрыт аэропорт. Раньше же именно этим оправдывали отсутствие матчей сборной там.

— Да, это, по сути, было единственным камнем преткновения. Многие федерации не готовы к таким переездам. Часто в переговорах слышим: «Готовы играть, но только в Москве». Но мы-то хотим чаще играть именно в регионах.

Поэтому мы благодарны коллегам из Брунея. Думаю, они увидели фотографии стадиона «Краснодар» и просто захотели увидеть его вживую (смеётся). Им был предложен максимально комфортный маршрут, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.