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Умер бывший полузащитник «Марселя» и сборной Марокко

Умер бывший полузащитник «Марселя» и сборной Марокко
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Бывший полузащитник «Марселя» Абделазиз Баррада скончался в возрасте 35 лет, сообщил клуб 24 октября.

Официальная причина смерти родившегося во Франции игрока, который провёл 26 матчей за сборную Марокко и был в составе команды, вышедшей в финал Кубка африканских наций среди игроков до 23 лет в 2011 году, не названа.

«Клуб хотел бы выразить искренние соболезнования его семье и разделить их горе», — написано в обращении клуба «Марсель», в составе которого Баррада провёл два года.

Абделазиз Баррада также играл за испанский клуб «Хетафе» и выступал в Турции, Катаре и Объединённых Арабских Эмиратах, прежде чем завершить карьеру в 2021 году.

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