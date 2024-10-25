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«Рубин» может уволить Рахимова по итогам матча с «Оренбургом»

«Рубин» может уволить Рахимова по итогам матча с «Оренбургом»
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Казанский «Рубин» рассматривает вариант отставки главного тренера Рашида Рахимова. Матч 13-го тура РПЛ с «Оренбургом» станет решающим для 59-летнего специалиста. Если «Рубин» плохо проявит себя в выездной игре, то руководство клуба может решиться на кадровые перестановки, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что в руководстве клуба сформировалась «оппозиция» по отношению к Рахимову. Часть руководства лоббирует отставку тренера по ходу текущего сезона. Ситуация обострилась под давлением болельщиков, которые призывают уволить Рахимова. Кроме того, «Рубин» демонстрирует неубедительные результаты — одна победа, две ничьих и три поражения в последних шести матчах РПЛ.

Вакантное место в случае увольнения Рахимова может занять экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов. Ранее об этом также сообщал «Чемпионат».

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