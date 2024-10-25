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«Игра сборной — поощрение городу». РФС — о решении сыграть матч сборной в Краснодаре

«Игра сборной — поощрение городу». РФС — о решении сыграть матч сборной в Краснодаре
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что решение провести матч Россия — Бруней в Краснодаре — это поощрение городу.

«Дело в том, что конкретно в это окно Краснодар, несмотря на закрытый аэропорт, является лучшим из вариантов. Коллеги из Брунея планируют не просто сыграть один матч, а провести полноценный учебно-тренировочный сбор.

Им было важно иметь хорошие условия для подготовки. Краснодар для этого подходит как нельзя лучше. Это и хорошая погода, и классные поля и, что для них было важно, наличие местных команд, которые могут с ними сыграть тренировочный матч.

И, конечно, повлиял большой запрос со стороны краснодарских болельщиков на проведение встречи. Игра национальной команды — это своего рода поощрение городу. Вы любите футбол, ходите на него на стадион, играете в него — мы хотим к вам приехать и привезти праздник», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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