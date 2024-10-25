Руслан Нигматуллин: Англия и Германия пока не хотят играть с Россией — боятся

Бывший голкипер «Локомотива», ЦСКА, «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды с Брунеем и Сирией.

«Не вижу никакого смысла обсуждать Бруней и Сирию, а также будущих соперников сборной России в нынешней ситуации. Выбираем по остаточному принципу: кто не против, с теми и сыграем. Понятно, что это совершенно не наш уровень, но играть то с кем-то нужно. Поэтому, рассуждать о том, какие у нас слабые соперники… Сборные Англии и Германии пока не хотят играть с нами. Боятся», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.