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Руслан Нигматуллин: Англия и Германия пока не хотят играть с Россией — боятся

Руслан Нигматуллин: Англия и Германия пока не хотят играть с Россией — боятся
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Бывший голкипер «Локомотива», ЦСКА, «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды с Брунеем и Сирией.

«Не вижу никакого смысла обсуждать Бруней и Сирию, а также будущих соперников сборной России в нынешней ситуации. Выбираем по остаточному принципу: кто не против, с теми и сыграем. Понятно, что это совершенно не наш уровень, но играть то с кем-то нужно. Поэтому, рассуждать о том, какие у нас слабые соперники… Сборные Англии и Германии пока не хотят играть с нами. Боятся», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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