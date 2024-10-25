Гапонов — о вылете «Крыльев Советов» из Кубка России: нет слов

Защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов высказался по поводу вылета самарской команды из Фонбет Кубка России.

— «Крылья Советов» досрочно лишились шансов на выход из группы. Почему так получилось?

— У нас было желание выйти из группы, все хотят играть больше матчей. Даже не знаю, что сказать — нет слов, — приводит слова Гапонова «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 24 октября, состоялся матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). «Динамо» разгромило соперника со счётом 6:3. Московское «Динамо» сыграет со столичным «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. «Крылья Советов» завершили выступление в турнире.