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Радченко: футболисты «Локомотива» будут подходить к игре с «Зенитом» в оптимальной форме

Радченко: футболисты «Локомотива» будут подходить к игре с «Зенитом» в оптимальной форме
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Локомотивом», который состоится в это воскресенье, 27 октября. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы не сказал, что «Локомотив» потерял форму, а «Зенит» — набрал. Не так давно про «Зенит» уже говорили, что команда потеряла форму, а «Локомотив» всех побеждает. Нужно правильно подходить к таким матчам. Возможно, после паузы на матчи сборных футболисты «Локо» растеряли тонус, но за промежуток до матча все игроки должны быть в оптимальной форме», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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