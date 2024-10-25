Радченко: футболисты «Локомотива» будут подходить к игре с «Зенитом» в оптимальной форме

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Локомотивом», который состоится в это воскресенье, 27 октября. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена».

«Я бы не сказал, что «Локомотив» потерял форму, а «Зенит» — набрал. Не так давно про «Зенит» уже говорили, что команда потеряла форму, а «Локомотив» всех побеждает. Нужно правильно подходить к таким матчам. Возможно, после паузы на матчи сборных футболисты «Локо» растеряли тонус, но за промежуток до матча все игроки должны быть в оптимальной форме», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.