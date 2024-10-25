Сутормин: объединение РПЛ и чемпионата Беларуси? Главное, чтобы были конкурентоспособными

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал инициативу объединения Российской Премьер-Лиги и чемпионата Беларуси.

«Объединение РПЛ и чемпионата Беларуси? Насколько я знаю, там есть какие-то хорошие команды. Главное, чтобы они были конкурентоспособными. Посмотрим, насколько это возможно, не мне решать. Будут белорусские команды – будем и с ними играть», – приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, ранее министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил о идее создания совместного футбольного чемпионата с Россией. По его словам, эта тема не снята с повестки — футбольные федерации стран обсуждают такую перспективу. Ковальчук допустил, что возможен вариант, который используется в хоккее.