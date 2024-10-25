Карло Анчелотти рассказал о готовности «Реала» к «эль класико» с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о готовности своей команды к матчу 11-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

— Как настрой перед таким матчем?

— Хороший, мотивация на пределе. Класико — это конкурентные и напряжённые матчи, но в то же время и зрелищные. Мы хотим хорошо выступить перед нашими болельщиками. Барселона — очень смелая команда, которая играет в хороший футбол. Мы должны хорошо подготовиться к игре и постараться сыграть как можно лучше, — приводит слова Анчелотти известное испанское онлайн-издание AS.