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Радченко: не удивлюсь, если «Пари НН» отберёт очки у «Спартака», где нет стабильности

Радченко: не удивлюсь, если «Пари НН» отберёт очки у «Спартака», где нет стабильности
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о перспективах клуба «Пари Нижний Новгород» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиге после смены главного тренера, а также о возможных исходах матча со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
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«Смена тренера всегда даёт новый взлёт и порыв команде. С приходом опытного тренера Гончаренко в «Пари НН» что-то поменяется, ведь это неплохая команда. Понятно, что в предстоящем матче «Спартак» — фаворит по подбору игроков и по всему остальному, но нижегородцы точно дадут бой. У красно-белых присутствует нестабильность, которая идёт не на пользу команде. Поэтому не удивлюсь, если «Пари НН» отберёт очки», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, клубы встретятся 27 октября в рамках 13-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск.

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