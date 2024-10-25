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«ПСЖ» обязан будет выплатить Мбаппе задолженность в размере € 55 млн

«ПСЖ» обязан будет выплатить Мбаппе задолженность в размере € 55 млн
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Апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) вынес решение, что «ПСЖ» обязан выплатить бывшему нападающему клуба, а ныне игроку мадридского «Реала» Килиану Мбаппе задолженность в размере € 55 млн. Об этом сообщает AS.

Напомним, ранее LFP уже обязала французский гранд заплатить футболисту указанную сумму, однако клуб отказался и подал апелляцию на данное решение. Сумма, которую парижский клуб должен нападающему, включает в себя невыплаченную зарплату, а также бонусы.

Мбаппе присоединился к «Реалу» в летнее межсезонье на правах свободного агента. За «сливочных» француз выступает под девятым игровым номером.

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