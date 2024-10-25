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Александер Исак отказывается продлевать контракт с «Ньюкаслом», игрок интересен «Арсеналу»

Александер Исак отказывается продлевать контракт с «Ньюкаслом», игрок интересен «Арсеналу»
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Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак не планирует соглашаться на новый контракт c «сороками», сообщает Daily Mail.

Сейчас у шведа действует контракт с клубом до 2028 года. Однако, по сведениям источника, предварительные переговоры продемонстрировали нежелание Исака пролонгировать сотрудничество. Основная причина сомнений шведского форварда — желание играть в Лиге чемпионов и смутные перспективы «Ньюкасла» в этомнаправлении.

Переговоры минувшим летом зашли в тупик, и сейчас никаких обсуждений по поводу нового контракта не ведется, поскольку и клуб, и игрок считают это нецелесообразным. За ситуацией следит «Арсенал», который проявляет интерес к 25-летнему форварду.

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