Полузащитник «Пари НН» Царукян: комментаторы разбираются в футболе

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что спортивные комментаторы не разбираются в футболе.

«Лично я смотрю футбол со звуком, причём делаю его на всю громкость. Мне важно слышать шум болельщиков, эмоции, мяч. Комментаторы часто говорят вещи, которых я не знаю: кто сколько забил, рекорды и так далее. Удивляюсь, сколько у них такой информации. Моё мнение — что комментаторы разбираются в футболе», — приводит слова Царукяна «РБ Спорт».

Напомним, ранее Валерий Карпин признался, что его раздражают оценочные мнения комментаторов на телевидении.