Арне Слот высказался о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, что не ожидал чего-то особенного от начала сезона.

«У меня не было каких-то особенных ожиданий, и во время отпуска я не думал, сколько очков я хочу заработать в определённый отрезок сезона. Я думал только о том, как я смогу добиться как можно лучшей игры от команды. Я думал о встрече, общении с игроками, а не об очках. Это процесс, и пока что нам удаётся набирать очки благодаря этому. Поэтому я не строил ожиданий, сколько очков у нас должно быть после первого, второго или 10-го туров. Но у меня были ожидания насчёт того, как команда должна играть», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля»

После восьми туров АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место набрав 21 очко. «Арсенал» отстает на четыре балла и занимает третью строчку.