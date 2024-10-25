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Тренер «Барселоны» Флик: мы с нетерпением ждём матча с «Реалом»

Тренер «Барселоны» Флик: мы с нетерпением ждём матча с «Реалом»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о готовности своей команды к матчу 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Какие ощущения перед вашим первым «эль класико»?
— Честно говоря, много не думал об этом. Важно хорошо подготовить команду, я не могу даже объяснить, насколько важно. Но, конечно, мы с нетерпением ждём завтрашнего матча.

— Эта встреча будет лакмусовой бумажкой для оценки стиля игры вашей команды?
— У нас разные идеи, можем играть по-разному. В матче с «Баварией» мы поняли, что нам нужно улучшить некоторые вещи. Сейчас нам придётся адаптироваться к игре и стилю «Мадрида». «Реал» — хорошо подготовленная команда. Но я доверяю своим парням, потому что до сих пор у них всё прекрасно получалось, — приводит слова Флика известное испанское онлайн-издание AS.

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