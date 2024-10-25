Тренер «Барселоны» Флик: мы с нетерпением ждём матча с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о готовности своей команды к матчу 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

— Какие ощущения перед вашим первым «эль класико»?

— Честно говоря, много не думал об этом. Важно хорошо подготовить команду, я не могу даже объяснить, насколько важно. Но, конечно, мы с нетерпением ждём завтрашнего матча.

— Эта встреча будет лакмусовой бумажкой для оценки стиля игры вашей команды?

— У нас разные идеи, можем играть по-разному. В матче с «Баварией» мы поняли, что нам нужно улучшить некоторые вещи. Сейчас нам придётся адаптироваться к игре и стилю «Мадрида». «Реал» — хорошо подготовленная команда. Но я доверяю своим парням, потому что до сих пор у них всё прекрасно получалось, — приводит слова Флика известное испанское онлайн-издание AS.