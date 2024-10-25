Гришин: в КР потеряли элемент случайности, раньше турнир выигрывали клубы Второй лиги

Бывший футболист ПФК ЦСКА Александр Гришин высказался о формате Кубка России, в котором есть верхняя сетка (Путь РПЛ) и нижняя (Путь регионов).

«В кубковых матчах нужно играть основными составами, ведь это Кубок России. Некоторые пишут, что Кубок — это не то. Но Кубки СССР и России всегда были в топе, и футболисты хотели их выиграть. Не знаю, почему к Кубку сейчас так относятся, говоря, что самое главное — это выиграть чемпионат. Его нужно выигрывать, если бы мы выступали в еврокубках. Теперь Кубок России и РПЛ стали равными, ведь это трофеи. Зачем делить турниры, если их никогда не делили? Надо выигрывать Кубок и РПЛ.

Но для меня как для футболиста старый формат Кубка России понятнее и правильнее, когда турнир играется на вылет. Новый формат Кубка сделан для сильных команд. Если клуб случайно проиграл какой-то матч, то потом всё равно наверстает своё. В Советском Союзе в Кубке даже побеждали команды Второй лиги, потому что в футболе есть элемент случайности. Этим и был интересен тот Кубок, а сейчас ты дважды уступил, но всё равно выиграл этот турнир. Мы потеряли элемент случайности», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.