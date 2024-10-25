Руслан Нигматуллин: матчи Кубка России нужны, чтобы просматривать ближайший резерв

Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, зачем нужны матчи Кубка России.

«Сравнивать накал чемпионата России и Кубка России не приходится. Два совершенно разных турнира по накалу. Зачастую в Кубке команды используют молодёжь. Но, с другой стороны, такие матчи нужны, чтобы просматривать ближайший резерв. Идёт определённая ротация. Думаю, что такой формат турнира нужен», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по результатам 6-го тура группового этапа Кубка России результаты распределились следующим образом:

Группа А: «Спартак» Москва (15 очков), «Динамо» Москва (11), «Динамо» Махачкала (8), «Крылья Советов» (2).

Группа В: «Локомотив» (17), «Ростов» (11), «Химки» (5), «Оренбург» (3).

Группа С: ЦСКА (14), «Ахмат» (9), «Краснодар» (9), «Пари Нижний Новгород» (4).

Группа D: «Зенит» (16), «Рубин» (9), «Акрон» (8), «Факел» (3).