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Анчелотти раскрыл состояние Джуда Беллингема перед матчем «Реала» с «Барселоной»

Анчелотти раскрыл состояние Джуда Беллингема перед матчем «Реала» с «Барселоной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о травме полузащитника Джуда Беллингема перед матчем с «Барселоной».

«Он в порядке, прогрессирует, у него были проблемы с лодыжкой и плечом, но его состояние хорошее. Он вносит свой вклад в работу, которая очень важна для нас», — приводит слова Анчелотти Diario AS.

Напомним, в августе стало известно, что футболист получил травму подошвенного фасциита правой ноги. Беллингем перешёл в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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