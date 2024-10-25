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Арне Слот высказался о лидерстве «Ливерпуля» в чемпионате Англии

Арне Слот высказался о лидерстве «Ливерпуля» в чемпионате Англии
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот признался, что не ожидал чего-то особенного от начала сезона. Он высказался о лидерстве своей команды в АПЛ.

«У меня не было каких-то особенных ожиданий, и во время отпуска я не думал, сколько очков хочу заработать в определённый отрезок сезона. Думал только о том, как могу добиться наилучшей игры от команды. Думал о встрече, об общении с игроками, а не об очках. Это процесс, и пока нам удаётся набирать очки благодаря этому. Вот почему я не строил ожиданий, сколько очков у нас должно быть после одного, пяти или 10 туров. Но у меня были представления, какую игру я хочу видеть», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля»

После восьми туров АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 21 очко. «Арсенал» отстаёт на четыре очка и занимает третью строчку.

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