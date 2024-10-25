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Главный тренер «Барселоны» высказался о Ламине Ямале перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» высказался о Ламине Ямале перед матчем с «Реалом»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о молодом нападающем сине-гранатовых Ламине Ямале в преддверии матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как я всегда и говорил, у нас отличная команда. Ламин — исключительный игрок, у которого всё получается очень хорошо, но то же самое можно сказать и о Кубарси. Мы ведь все видим, как он играет в свои 17 лет. Завтра все наши парни должны быть готовы на 100%», — приводит слова Флика известное испанское онлайн-издание AS.

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