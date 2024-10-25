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Гришин: игра между «Зенитом» и «Локомотивом» — матч лидеров, будет очень интересно

Гришин: игра между «Зенитом» и «Локомотивом» — матч лидеров, будет очень интересно
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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«Игра между «Зенитом» и «Локомотивом» — матч лидеров, будет очень интересно. Неважно, кто и как выступил до этого, хотя преимущество будет у «Зенита», который играет дома, а также проводил у себя кубковый матч. У «Локомотива» же был трудный выезд в Ростов. Основа на кубковый матч — это не наказание. Михаил Михайлович всё сделал правильно, потому что две игры в неделю — это хороший цикл. Все играли в еврокубках, которые были в середине недели. Если команда хочет быть в тонусе, то такие матчи нужно играть основой. Зрители приходят на трибуны, чтобы посмотреть, как их команда побеждает», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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