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Анчелотти рассказал, будет ли особенно мотивировать игроков «Реала» на матч с «Барселоной»

Анчелотти рассказал, будет ли особенно мотивировать игроков «Реала» на матч с «Барселоной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, будет ли особенно мотивировать игроков своей команды на матч 11-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обычно перед матчами такого уровня много говорить не приходится. Идея состоит в том, чтобы донести до парней обычную, очень простую стратегию. Всё. Это не та игра, перед которой нужно много беседовать с футболистами. Когда я играл, я очень волновался. И ван Бастен говорил мне: «Угомонись, всё просто. Отдай мне мяч». И это срабатывало бесчисленное количество раз», — приводит слова Анчелотти известное испанское онлайн-издание AS.

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