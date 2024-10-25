Анчелотти рассказал, будет ли особенно мотивировать игроков «Реала» на матч с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, будет ли особенно мотивировать игроков своей команды на матч 11-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

«Обычно перед матчами такого уровня много говорить не приходится. Идея состоит в том, чтобы донести до парней обычную, очень простую стратегию. Всё. Это не та игра, перед которой нужно много беседовать с футболистами. Когда я играл, я очень волновался. И ван Бастен говорил мне: «Угомонись, всё просто. Отдай мне мяч». И это срабатывало бесчисленное количество раз», — приводит слова Анчелотти известное испанское онлайн-издание AS.