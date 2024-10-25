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Андрей Червиченко: каким образом мы умудрились опуститься до Брунея?

Андрей Червиченко: каким образом мы умудрились опуститься до Брунея?
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Брунея.

«Мне кажется, что в выборе соперников для сборной России больше политики. Если ещё с сирийцами и корейцами можно играть, то каким образом мы умудрились опуститься до Брунея? Мне вообще непонятно. Те ребята хотя бы наши друзья, не бросающие нас в самую сложную минуту. А там то мы куда залезли?

Не знаю у кого там пунктик такой, что сборная обязательно должна играть с какой-то другой страной. Я не понимаю почему не используется формат внутри страны: молодёжная сборная против первой сборной, первая сборная против сборной легионеров, которые не уехали и так далее. Четыре-пять игр скреативить точно можно. Видимо, там с креативом у кого-то не очень, либо пунктики, что обязательно нужно куда-то ломиться. Или просто нужно бюджет освоить — допускаю такой вариант», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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