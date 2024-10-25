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Анчелотти: боюсь ли я «Барселоны»? В «эль класико» нет фаворита

Анчелотти: боюсь ли я «Барселоны»? В «эль класико» нет фаворита
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Главный тренер «Реал Мадрида» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч с «Барселоной».

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У них всё очень хорошо получается. В таком матче, как «эль класико», очень сложно выбрать фаворита. На данный момент никто не лишает меня сна», — приводит слова Анчелотти Diario AS.

Матч 11-го тура испанской Примеры нынешнего сезона между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» состоится в субботу, 26 октября. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате Испании лидирует «Барселона». Сине-гранатовые набрали 27 очков по результатам 10 игр. «Реал» занимает второе место (24 очка).

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