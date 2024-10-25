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Анчелотти рассказал, готов ли Мбаппе к дебютному «эль класико» в качестве игрока «Реала»

Анчелотти рассказал, готов ли Мбаппе к дебютному «эль класико» в качестве игрока «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, готов ли нападающий его команды Килиан Мбаппе к игре 11-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной». Матч пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Какой совет вы бы дали Мбаппе?
— Ничего особенного не сказал бы. Он прекрасно понимает всё сам. Кроме того, Килиан много раз играл с «Барселоной».

— Это первое «эль классико» для Мбаппе. Может ли на него это как-то повлиять?
— Он уверен в своих качествах. Спокойно и обстоятельно готовится к игре. Думаю, в завтрашнем матче он проявит себя с лучшей стороны, — приводит слова Анчелотти известное испанское онлайн-издание AS.

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