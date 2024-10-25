Объявлены судейские назначения на матчи 13-го тура РПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игры этого тура пройдут 26, 27 и 28 октября. Центральный матч тура «Зенит» — «Локомотив» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

26 октября (суббота)

«Динамо» Махачкала — «Акрон»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Артём Любимов; AVAR — Сергей Иванов; инспектор — Александр Гвардис.

ЦСКА — «Факел»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Сергей Цыганок; AVAR — Виталий Мешков; инспектор — Олег Соколов.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Ян Бобровский; инспектор — Александр Гончар.

27 октября (воскресенье)

«Оренбург» — «Рубин»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Французов.

«Пари НН» — «Спартак»: судья — Владимир Москалёв, помощники судьи — Михаил Иванов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.

«Химки» — «Динамо» Москва: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Алексей Лунёв, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Колобаев.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.

28 октября (понедельник)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Артём Любимов; инспектор — Николай Иванов.