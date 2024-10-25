Джанашия: победа над «Зенитом» может помочь «Локо» почувствовать себя сильной командой

Экс-игрок сборной Грузии Заза Джанашия прокомментировал предстоящий матч «Локомотива» с «Зенитом».

«Локомотив» тоже сильный и в хорошей форме. Да, проиграли «Химках», но это в прошлом. Сейчас они в хорошей форме. Это одинаковые по классу команды, обе хорошо атакуют. Но у «Локо» есть преимущество на контрактах. Думаю, будет красивая игра.

До чемпионства ещё далеко, но для уверенности нужно обыграть «Зенит». Команда «Локомотива» почти полностью состоит из молодёжи, и это могло бы помочь им почувствовать себя по-настоящему сильной командой», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.