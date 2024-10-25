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Джанашия: победа над «Зенитом» может помочь «Локо» почувствовать себя сильной командой

Джанашия: победа над «Зенитом» может помочь «Локо» почувствовать себя сильной командой
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Экс-игрок сборной Грузии Заза Джанашия прокомментировал предстоящий матч «Локомотива» с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«Локомотив» тоже сильный и в хорошей форме. Да, проиграли «Химках», но это в прошлом. Сейчас они в хорошей форме. Это одинаковые по классу команды, обе хорошо атакуют. Но у «Локо» есть преимущество на контрактах. Думаю, будет красивая игра.

До чемпионства ещё далеко, но для уверенности нужно обыграть «Зенит». Команда «Локомотива» почти полностью состоит из молодёжи, и это могло бы помочь им почувствовать себя по-настоящему сильной командой», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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