Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Ирины Волк

Телеграм-канал Ирины Волк

Телеграм-канал Ирины Волк

«Сегодня мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили футболисту (Дугласу Сантосу. — Прим. «Чемпионата») российский паспорт. Поздравляю нового гражданина нашей страны со знаменательным событием!» — сказано в сообщении Ирины Волк.

Напомним, 21 октября стало известно, что Сантос получил российское гражданство. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро».