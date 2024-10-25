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Геркус предложил вариант реформы Кубка России

Геркус предложил вариант реформы Кубка России
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Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус предложил варианты реформы Кубка России по футболу. Он считает, что нужно изменить схему проведения группового этапа, включив в Путь РПЛ клубы из Первой лиги, а «нижние» клубы таблицы РПЛ — отправить в Путь регионов.

«Абсолютно согласен с необходимостью реформы групповой стадии Кубка России. 16 команд РПЛ многовато и лишено смысла.

Можно сделать например так: четыре команды, занявшие в Первой Лиге топ-4 места, среди тех, кто не получил повышение в классе, играют в групповом этапе.

Таким образом, в Первой Лиге появится еще одна интрига: занять место, дающее право играть в групповом этапе Кубка России. А четыре «нижние» команды РПЛ отправятся в Путь регионов и прекрасно там проведут время", — написал Геркус в своём телеграм-канале.

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