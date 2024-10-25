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Ханси Флик: «Реал» — «Барселона» — это «класико» с большой буквы

Ханси Флик: «Реал» — «Барселона» — это «класико» с большой буквы
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал матч между «сине-гранатовыми» и мадридским «Реалом» «эль класико» с большой буквы. Игра 11-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Барселоной» состоится в эту субботу, 26 октября, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Похвала — это всегда приятно, но я сосредоточен только на завтрашней игре, на том, чтобы добиться победы. Это правда, что ситуация в городе изменилась, потому что связь горожан с командой огромна. В среду в Барселоне царила невероятная атмосфера. В Германии у нас много топ-матчей, дерби и так далее, но «Реал» Мадрид — «Барселона» — это «классико» с большой буквы», — приводит слова Флика известное испанское онлайн-издание AS.

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