«Он очень опасен». Анчелотти — о готовности «Реала» к игре с лидером «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о Ламине Ямале в преддверии принципиального матча 11-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной». «Эль-классико» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в субботу, 26 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

«Есть ли у «Реала» особый план, чтобы остановить Ямаля? Он начал свою карьеру впечатляюще. Мне очень нравится его игра и его отношение к делу. Он очень опасный игрок, но нам нужно сконцентрироваться на своих действиях. Мы очень уважаем «Барсу», у них всё очень хорошо», — приводит слова Анчелотти AS.