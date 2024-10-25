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«Он очень опасен». Анчелотти — о готовности «Реала» к игре с лидером «Барселоны»

«Он очень опасен». Анчелотти — о готовности «Реала» к игре с лидером «Барселоны»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о Ламине Ямале в преддверии принципиального матча 11-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной». «Эль-классико» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в субботу, 26 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть ли у «Реала» особый план, чтобы остановить Ямаля? Он начал свою карьеру впечатляюще. Мне очень нравится его игра и его отношение к делу. Он очень опасный игрок, но нам нужно сконцентрироваться на своих действиях. Мы очень уважаем «Барсу», у них всё очень хорошо», — приводит слова Анчелотти AS.

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