Сергей Силкин: в «Химках» есть супер-пупер звёзды? «Динамо» — более классная команда

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче бело-голубых с подмосковными «Химками». Игра 13-го тура РПЛ состоится 27 октября.

«Любая команда РПЛ может обыграть любую, если она не настроится. «Динамо» — более классная команда, чем «Химки», и динамовцы свои очки уже подрастеряли. К предстоящей игре им нужно отнестись нормально. От настроя защитников «Динамо» на матч будет зависеть, возникнут ли у команды снова проблемы в обороне. В «Химках» есть какие-то супер-пупер звёзды? Заболотный, Бакаев и Мирзов… Если любому нападающему дать свободу, он может позабивать голов. Но задача защитника — не допустить этого», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.