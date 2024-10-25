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Сергей Силкин: в «Химках» есть супер-пупер звёзды? «Динамо» — более классная команда

Сергей Силкин: в «Химках» есть супер-пупер звёзды? «Динамо» — более классная команда
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче бело-голубых с подмосковными «Химками». Игра 13-го тура РПЛ состоится 27 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Любая команда РПЛ может обыграть любую, если она не настроится. «Динамо» — более классная команда, чем «Химки», и динамовцы свои очки уже подрастеряли. К предстоящей игре им нужно отнестись нормально. От настроя защитников «Динамо» на матч будет зависеть, возникнут ли у команды снова проблемы в обороне. В «Химках» есть какие-то супер-пупер звёзды? Заболотный, Бакаев и Мирзов… Если любому нападающему дать свободу, он может позабивать голов. Но задача защитника — не допустить этого», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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