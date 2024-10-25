Агент Виллиана Жозе прокомментировал слухи о возможном уходе бразильца из «Спартака»

Агент Николо Аркури Джуниор, представляющий интересы нападающего «Спартака» Виллиана Жозе, ответил на слухи о возможном уходе бразильца из московского клуба. Ранее в испанских СМИ появилась информация, что в услугах Жозе заинтересован «Лас-Пальмас», а сам игрок якобы хочет вернуться в Испанию, так как недоволен своим игровым временем в «Спартаке».

«У Виллиана контракт со «Спартаком» и он счастлив в России. Все новости о том, что он хочет вернуться в Испанию — неправда», — приводит слова Аркури «Матч ТВ».

Напомним, Жозе присоединился к «Спартаку» прошлым летом. Он сыграл за красно-белых 11 матчей во всех турнирах и забил лишь один гол.