Каррагер назвал фаворита в борьбе за чемпионский титул в АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер назвал фаворита в борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге.

«В прошлом сезоне «Манчестер Сити» сумел справиться с эпидемией травм. Сможет ли «Арсенал»? На амбиции «Ман Сити» не повлияет даже вылет Родри. Как и «Ливерпуль», «Арсенал» не может игнорировать трудности, с которыми столкнётся по ходу сезона. Именно по этой причине для меня главный фаворит — «Манчестер Сити», — написал Каррагер в своей колонке для британского онлайн-издания The Telegraph.

Напомним, после восьми туров АПЛ сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Ливерпуль» (21 очко). На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (20 очков). Тройку лидеров замыкает лондонский «Арсенал» (17 очков).