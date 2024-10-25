Главный тренер «Пари НН»: команда — живой организм, периодически должна быть подпитка

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко рассказал о кадровой ситуации в команде.

«Любое изменение в команде даёт быстрый эффект. Команда с новыми эмоциями начинает играть. Первый шаг довольно простой, а следующие шаги — долгая и кропотливая работа.

Будем ли кардинально менять состав? Трансферное окно открыто. Команда — живой организм, периодически должна быть подпитка. Мы должны постоянно искать и думать, как изменить команду», — приводит слова Гончаренко «РБ Спорт».

Напомним, сейчас ФК «Пари Нижний Новгород» находится на 11-м месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у команды 12 очков в 12 турах.