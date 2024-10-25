Валерий Кечинов: Виллиан Жозе точно не будет потерей для «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на новости, что стан красно-белых может покинуть бразильский форвард Виллиан Жозе. Испанские СМИ сообщили, что нападающий близок к возвращению в «Лас-Пальмас».

«Виллиан Жозе точно не будет потерей для «Спартака». Кто-то наблюдал и смотрел за Жозе из «Спартака», поэтому не верю, что он за короткий срок смог набрать лишние килограммы, которых у него очень много. Ему очень сложно их скинуть и привести себя в порядок. Это странновато для профессионального футболиста», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.