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Защитник «Пари НН» — о матче с «Краснодаром»: качественная игра была

Защитник «Пари НН» — о матче с «Краснодаром»: качественная игра была
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Защитник ФК «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук прокомментировал победу в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Царукян – 61'     1:1 Олусегун – 89'     1:2 Карич – 90+3'    

«Победный результат — всегда положительные эмоции. Качественная игра была, у нас больше моментов было. Думаю, что победа получилась по делу.

Самое важное было — показать себя. Неважно, давил ли результат или нет. Это был официальный матч, столько болельщиков. Ребята вышли, сделали качественную работу и победили», — приводит слова Гоцука «РБ Спорт».

Напомним, встреча команд проходила в рамках 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч состоялся в Краснодаре на одноимённом стадионе. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей поля.

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