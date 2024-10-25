Защитник «Пари НН» — о матче с «Краснодаром»: качественная игра была

Защитник ФК «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук прокомментировал победу в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром».
«Победный результат — всегда положительные эмоции. Качественная игра была, у нас больше моментов было. Думаю, что победа получилась по делу.
Самое важное было — показать себя. Неважно, давил ли результат или нет. Это был официальный матч, столько болельщиков. Ребята вышли, сделали качественную работу и победили», — приводит слова Гоцука «РБ Спорт».
Напомним, встреча команд проходила в рамках 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Матч состоялся в Краснодаре на одноимённом стадионе. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей поля.