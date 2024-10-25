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«Сиди дома!» Зинченко рассказал о конфликте с Бернарду Силвой

«Сиди дома!» Зинченко рассказал о конфликте с Бернарду Силвой
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Футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о конфликте с полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой. Украинец написал экс-одноклубнику в соцсетях, на что получил грубый и пренебрежительный ответ.

«Я увидел в соцсетях, что Бернарду Силва отдыхал на юге Франции, как и я. Поэтому я написал ему с вопросом, нет ли у него на примете поля, на котором можно выполнить пару упражнений, ведь мне нужно много бегать. В итоге Силва ответил мне: «Бегать? Для чего? Неужели ты собираешься опять попытаться выиграть титул АПЛ? Забудь об этом! Сиди дома», — приводит слова Зинченко Sky Sports.

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