«Сиди дома!» Зинченко рассказал о конфликте с Бернарду Силвой

Футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о конфликте с полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой. Украинец написал экс-одноклубнику в соцсетях, на что получил грубый и пренебрежительный ответ.

«Я увидел в соцсетях, что Бернарду Силва отдыхал на юге Франции, как и я. Поэтому я написал ему с вопросом, нет ли у него на примете поля, на котором можно выполнить пару упражнений, ведь мне нужно много бегать. В итоге Силва ответил мне: «Бегать? Для чего? Неужели ты собираешься опять попытаться выиграть титул АПЛ? Забудь об этом! Сиди дома», — приводит слова Зинченко Sky Sports.