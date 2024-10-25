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Роберто Карлос: расизм? Я сталкивался с ситуациями и похуже, чем нынешние игроки

Роберто Карлос: расизм? Я сталкивался с ситуациями и похуже, чем нынешние игроки
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Бывший защитник мадридского «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос высказался на тему расизма.

«Я сталкивался с ситуациями и похуже, чем нынешние игроки, но всё же думаю, что чем скорее мы покончим со всеми этими проблемами на поле и за его пределами, тем будет лучше. Футбол — это зрелище. Наслаждайтесь им», — приводит слова Карлоса известное испанское онлайн-издание AS.

Роберто Карлос известен своими выступлениями за мадридский «Реал». В составе этого клуба защитник четыре раза выигрывал чемпионат Испании, трижды становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка страны. Вместе со сборной Бразилии Роберто Карлос выигрывал чемпионат мира — 2002.

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