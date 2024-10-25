Дмитрий Сенников: матч с «Зенитом» вызывает опасения за «Локомотив»

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче железнодорожников с «Зенитом».

«Могу сказать, что будет сложно. «Локомотив» делает всё возможное, чтобы переломить то состояние, которое сейчас есть у игроков. Но, честно говоря, матч с «Зенитом» вызывает опасения. До этого была неубедительная победа над «Крыльями Советов». Однако со «Спартаком» была безупречная и фантастическая игра. Если «Локомотив» покажет такую же игру, то шансы отнять очки у «Зенита» есть.

Хотя последние матчи с «Химками» и «Ростовом» не сильно вдохновили, потому что «Локомотив» в последней встрече играл основным составом, а «Ростов» — вторым, и сильного преимущества по игре не было. Думаю, Галактионов делает всё возможное, чтобы команда сыгралась, почувствовала свой ритм, который задала в начале чемпионата, и попыталась вернуться в игру. Будет сложно, особенно после таких тяжёлых переездов и перелётов», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.