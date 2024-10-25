Червиченко — о Кубке России: критиковать все горазды, а предложить ничего не могут

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о действующем формате Кубка России.

«Мне в новом формате Кубка России всё нравится. У нас критиковать горазды все. Вопрос в том, что никто предложить ничего не может. А обосрать любое начинание — любителей хватает. На мой взгляд то, что играют не самые сильные составы, а микст основного и второго состава, уравнивает шансы команд. Игра становится интереснее по части забитых мячей. Кому вчера мог не понравиться матч «Крыльев Советов» и «Динамо»? Понятно, что только самарцам. А так смотришь, наслаждаешься: влетело девять мячей. Ещё могло пять-шесть залететь.

Например, сидеть и смотреть бодания основных составов «Зенита» и «Краснодара», где на двоих забивают один мяч. С одной стороны, да — противостояние интересно. А с точки зрения зрелища — так себе. Кубок в новом формате даёт другое зрелище, другой футбол и разнообразие. И то, что у команды есть шансы проиграть и не вылететь из турнира — это даёт стимул. Команды играют более открыто, не стоят как бараны, охраняя ворота, а показывают атакующий футбол и пробуют новые схемы и игроков. На мой взгляд, всё нормально. И интрига сохраняется. Команда, проигравшая пару раз, может стать обладателем Кубка. Где-то что-то можно подшлифовать, но глобально — это очень хороший формат. Старый формат Кубка был совсем не интересен», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.