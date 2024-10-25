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Каррагер: если «Ливерпуль» хочет выиграть титул, в январе им нужно подписать топ-игроков

Каррагер: если «Ливерпуль» хочет выиграть титул, в январе им нужно подписать топ-игроков
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что «красные» могут выиграть титул чемпиона Англии, если сделают пару хороших приобретений в зимнее трансферное окно. После восьми туров АПЛ «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу.

«Ливерпулю» нужно собраться с силами и в январе подписать пару качественных игроков, если они хотят выиграть титул. В воскресенье «красным» играть с «Арсеналом» Артеты, но даже самых преданных болельщиков «Ливерпуля» ещё только предстоит убедить в том, что мерсисайдцы будут возглавлять таблицу к маю. С учётом отличного старта команды Арне Слота, это может показаться неоправданным пессимизмом, но отчасти моё мнение связано с реалистичными ожиданиями от этого сезона», — написал Каррагер в своей колонке для британского онлайн-издания The Telegraph.

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