Каррагер: если «Ливерпуль» хочет выиграть титул, в январе им нужно подписать топ-игроков

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что «красные» могут выиграть титул чемпиона Англии, если сделают пару хороших приобретений в зимнее трансферное окно. После восьми туров АПЛ «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу.

«Ливерпулю» нужно собраться с силами и в январе подписать пару качественных игроков, если они хотят выиграть титул. В воскресенье «красным» играть с «Арсеналом» Артеты, но даже самых преданных болельщиков «Ливерпуля» ещё только предстоит убедить в том, что мерсисайдцы будут возглавлять таблицу к маю. С учётом отличного старта команды Арне Слота, это может показаться неоправданным пессимизмом, но отчасти моё мнение связано с реалистичными ожиданиями от этого сезона», — написал Каррагер в своей колонке для британского онлайн-издания The Telegraph.