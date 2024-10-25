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«Зенит» поздравил Сантоса с получением российского паспорта

«Зенит» поздравил Сантоса с получением российского паспорта
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Пресс-служба «Зенита» поздравила капитана и защитника сине-бело-голубых Дугласа Сантоса с получением российского паспорта.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет капитана с этим знаменательным событием и желает продолжать быть примером высочайшего профессионализма уже в новом статусе!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Напомним, о том, что Сантос получил российский паспорт, стало известно сегодня, 25 октября. За «Зенит» Дуглас выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро».

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