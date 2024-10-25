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«Это глупости». Фомин — о конфликте Тюкавина и Денисова

«Это глупости». Фомин — о конфликте Тюкавина и Денисова
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о конфликте между форвардом бело-голубых Константином Тюкавиным и защитником «Спартака» Даниилом Денисовым. После одного из очных матчей Тюкавин публично заявил, что Денисов плох в оборонительных действиях. Даниил ответил Константину после того, как «Спартак» обыграл «Динамо». Он призвал форварда на деле доказывать свои слова.

— Перепалка Тюкавина и Денисова — вы на чьей стороне?
— Тут сторону выбирать не надо — Костя лишь сказал своё мнение после матча, в его словах и в словах Денисова нет ничего такого. Игроки могут что-то сказать, это нормально — через два тура всё забудут.

— Но люди начали строить теории: как Денисов и Тюкавин будут в сборной здороваться?
— Это глупости, раздувают из ничего, — приводит слова Фомина «РБ Спорт».

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