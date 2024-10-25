Мантуан рассказал, почему для «Зенита» важна победа в предстоящем матче с «Локомотивом»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался в преддверии матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится в это воскресенье, 27 октября. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена».

— Какой игры вы ждёте на «Газпром Арене»?

— Жду отличного футбола, это ведь принципиальное противостояние! Надеюсь, все наши болельщики придут на стадион и поддержат нас, потому что важность этой игры неоценима. В случае победы шанс вернуться в лидеры будет очень высоким, и его ни в коем случае нельзя упускать, — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. «Локомотив» — третий (27 очков). Лидирует в чемпионате России «Краснодар, набравший 30 очков.