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Президент РФС Дюков рассказал, почему сорвался матч сборной России с Пакистаном

Президент РФС Дюков рассказал, почему сорвался матч сборной России с Пакистаном
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему сорвался матч сборной России с национальной командой Пакистана.

«С Пакистаном мы начали переговоры ещё в июне 2024 года, в сентябре было готово соглашение о проведении матча, но выяснилось, что по внутренним правилам Пакистану нужно было получить согласие правительства страны. А этот процесс занимает четыре недели. По правительственным каналам мы ускорили получение разрешения. Оно было получено, но потом у федерации Пакистана возникли проблемы с формированием команды. Это неприятная история. Мы хотели, чтобы состоялся официальный матч, проводили работу с правительством Пакистана. Для нас важно играть такие матчи, чтобы получать очки ФИФА. Но зато состоялась открытая тренировка сборной России для детей из Белгородской и Курской областей. и она стала замечательным событием для ребят», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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