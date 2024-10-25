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Дюков прокомментировал факт проверки арбитра Безбородова из-за комментария в «Телеграме»

Дюков прокомментировал факт проверки арбитра Безбородова из-за комментария в «Телеграме»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с сообщениями в «Телеграме», которые могут принадлежать судье Владиславу Безбородову.

«С Владиславом Безбородовым лично я не общался. В судейском комитете есть дисциплинарная комиссия, которая рассмотрит этот эпизод. Формально Безбородов не имеет права комментировать судейство и другие вопросы, связанные с футболом, без разрешения РФС», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».

Напомним, согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии.

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