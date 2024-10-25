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Дюков: уверен, в следующем году у сборной России будет больше статусных соперников

Дюков: уверен, в следующем году у сборной России будет больше статусных соперников
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Президент РФС Александр Дюков высказался о соперниках сборной России по товарищеским матчам.

«Уверен, в следующем году у сборной России будет больше статусных соперников. Есть ли среди них европейские? Да. Я встречался с несколькими руководителями европейских футбольных ассоциаций. Всё будет зависеть от графика и календаря европейских команд на 2025 год. Если будет возможность, мы проведём эти игры», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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