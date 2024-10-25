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«Ни о чём не жалею». Воспитанник «Краснодара» – об отъезде в США

«Ни о чём не жалею». Воспитанник «Краснодара» – об отъезде в США
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Российский футболист Университета южного Иллинойса Павел Дашин рассказал о переезде в США.

«Я приехал в Киев сразу с чемоданами. В США учёба начинается в середине августа, а тренировки — в начале. То есть я уже немного опаздывал. Мне одобрили визу, а дней через пять получил паспорт. Сразу полетел в США, в Атланту. Дальше было как в кино. Во-первых, я летел в пустом самолёте — из-за ковида. Во-вторых, долгий перелёт: часов девять. Я первый раз летел так далеко. Ехал в США, можно сказать, вслепую, в никуда. Не имел ни малейшего представления что и как устроено. Это сейчас я стараюсь показывать и освещать эту тему, а тогда вообще не ничего знал!

Помню, пролетая над Атлантой, увидел стадион «Мерседес-Бенц». Потом были американские флаги, всё на английском. Тогда английский был у меня не особо сильный. Но это меня не смущало. Не стеснялся и не боялся. Вообще не жалею ни о чём», — сказал Дашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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